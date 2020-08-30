وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رحلة التعليم.. وآفاق الرؤية ) : يستهل اليوم الأحد العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا المستجد والـتي رغم آثارها علـى دورة الحياة الطبيعية في مختلف بقاع الأرض، إلا أن الدولة وكما هـو معهود في سياساتها سخرت كل الإمكانيات وأخضعت كل المعوقات في سبيل مواصلـة الـرحلـة التعليمية لأجيال يستثمرها الوطن ويؤمن أنها وقود مسيرة تنميته ومستقبله المشرق.وتابعت : حين نمعن في عودة الـتعلـيم عن بعد تحت شعار «مدرستي في بيتي» وفق استعدادات متكاملة من وزارة التعليم التي حرصت على توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلـى جانب تهيئة «منصة مدرستي» للتعليم عن بعد، متضمنة جميع الأدلـة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولـياء أمورهم، والمعلـمين والمعلـمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.واسترسلت : وكذلك ما هيأته وزارة التعليم من 23 قناة تعليمية (عين الـفضائية) لـبث الـدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الـذي لا يتوفر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين علـى الـتردد (عربسات: 12437 عمودي .(27500 / وكيف يستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالـب وطالـبة في أكثر من 250 ألـف فصل افتراضي يومي، إلـى جانب 525 ألـف معلم ومعلمة، وأولـياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين الـتربويين، حيث يتفاعلـون في رحلـةتعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.// انتهى //06:01ت م0008