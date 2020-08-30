عام / ألمانيا تسجل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
برلين 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 785 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 241771 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9295 بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.
// انتهى //
07:30ت م
0010