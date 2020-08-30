برلين 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 785 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 241771 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9295 بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة​​​.// انتهى //07:30ت م0010