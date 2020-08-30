سيئول 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضبة 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 ألفا و699 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 323 حالة بزيادة حالتين جديدتين, مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء بمقدار 138 حالة ليصل إلى 14 ألفًا و903 حالات.// انتهى //09:01ت م0012