جدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، كذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //09:12ت م0013