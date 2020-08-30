الخرطوم 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم، بتوجيه رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإنشاء غرف طوارئ لتوفير مساعدات عاجلة للمتضررين وتوفير احتياجاتهم.وسلطت الضوء على تصريح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، بأن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة أعلى من الوزراء وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديًا.وأبرزت صحف الخرطوم دعوة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى العودة لعملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الكرامة والسلام.وعرجت على تجديد مجلس الأمن الدولي تفويض "اليونيفيل" لسنة واحدة وخفّض عديدها، مطالبًا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش الإرهابي استعاد نشاطه المتصاعد ضمن عموم البادية السورية، مستهدفًا عناصر الجيش السوري.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى نفي قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي.// انتهى //09:20ت م0015