القاهرة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزمه التصدي لظاهرة البناء غير المخطط في البلاد بوصفه لا يقل خطورة عن ملف أزمة سد النهضة، مُشددًا على أن مصر لن تتوقف عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة أن هناك تحديات قادمة في فصل الشتاء.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 212 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 98497 حالة، وإجمالي الوفيات 5376 حالة وفاة.وأخبرت صحف القاهرة عن تعثر دمج مقترحات دول "مصر والسودان وأثيوبيا" بشأن سد النهضة في وثيقة واحدة، بعد جولة مفاوضات استمرت على مدى الأيام العشرة الماضية.وتناقلت صحف الأحد تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس أن البلاد بحاجة مُلِحَة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.ونوّهت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل مع كل من اليونان وقبرص ضد الاستفزازات التركية المستمرة في شرق البحر المتوسط، مُتوعدًا بفرض عقوبات جديدة على أنقرة تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تصاعد أعداد ضحايا وباء كورونا على مستوى العالم لتتجاوز 24 مليون إصابة وأكثر من 83 ألف حالة وفاة، بعد عودة فيروس كورونا في التفشي بشكل متسارع في عدد من الدول، من بينها فرنسا والمجر وكوريا الجنوبية.// انتهى //10:04ت م0024