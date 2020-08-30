الباحة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسقدّمت مراكز "تأكد" في منطقة الباحة خدماتها لـ 10 الآف مستفيد، منذ بدء العمل فيه حتى الآن من خلال 5 مراكز التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لايشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".وتقدم مراكز "تأكد" خدماتها حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //10:14ت م0027