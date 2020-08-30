غزة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم موقعين وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين .وأفادت مصادر فلسطينية في غزة أن دبابات الاحتلال المتواجدة خلف الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قصفت بعدة قذائف مدفعية موقعًا شرق المدينة، مما أدى إلى تدميره وإلحاق الضرار بالممتلكات .وفي ذات السياق أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات .// انتهى //10:24ت م0029