سياسي / قوات الاحتلال تقصف موقعين في قطاع غزة
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
غزة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم موقعين وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين .
وأفادت مصادر فلسطينية في غزة أن دبابات الاحتلال المتواجدة خلف الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قصفت بعدة قذائف مدفعية موقعًا شرق المدينة، مما أدى إلى تدميره وإلحاق الضرار بالممتلكات .
وفي ذات السياق أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات .
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10:24ت م
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