رام الله 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 4 وفيات و417 إصابة جديدة، و340 حالة تعاف.وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى البحريني عبد العزيز بن عبد الله العجمان أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لديها موقف ثابت وراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة الجهود الرامية إلى حصولهم على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو موقف نابع من التزام البحرين بانتمائها العربي والإسلامي.وأوردت صحف رام الله إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 حالة وفاة، وخمس إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي الـ5707 إصابات ، و1910 حالات تعافي.// انتهى //10:32ت م0030