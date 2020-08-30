الدمام 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس‏ اختتمت أمس بمدينة الرياض بطولة المملكة للعبة تنس الطاولة التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وحقق نادي الصم بالمنطقة الشرقية المركز الأول.‏ورفع رئيس نادي الصم سعيد الباحص، التهنئة لسمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي، ولسمو نائبه، بهذه المناسبة، مقدمًا الشكر لهما على ما يجده النادي من اهتمام ومتابعة في هذا الجانب، مثمنًا في الوقت نفسه الدعم والمساندة التي يلقاها الفريق من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وفي تطوير المنظومة الرياضية في مختلف الألعاب مما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة فنيًا ومهاريًا في مختلف المنافسات.وأكد أن التتويج جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف حقق من خلاله النادي المركز الأول في بطولة تنس الطاولة في فئة زوجي، وتحقيق المركز الثاني في فئة فردي، مقدمًا شكره لمدرب الفريق ولأعضاء الفريق من اللاعبين والجهاز الإداري والفني على ما بذلوه من جهد مضاعف في البطولة.وبين أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة لهذا الانجاز النوعي يصب في أهداف استراتيجية النادي التطويرية من خلال رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، مؤكدًا أن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي في توظيف فعالياته المتعددة التي شرع في تنفيذها، ومنها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.// انتهى//11:23ت م0046