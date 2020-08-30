حائل 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واساستفاد 44663 مراجعاً من خدمات عيادات "تطمن " بحائل منذ بدء أعمالها وحتى الآن .وأوضحت صحة حائل أن الخدمات من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقها من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين و مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:40ت م0051