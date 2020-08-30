عام / أكثر من 44663 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في حائل
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
حائل 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
استفاد 44663 مراجعاً من خدمات عيادات "تطمن " بحائل منذ بدء أعمالها وحتى الآن .
وأوضحت صحة حائل أن الخدمات من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقها من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين و مخالفي نظام الإقامة .
// انتهى //
11:40ت م
0051