اقتصادي / "مدارس التعليم الأهلي" .. ورشة عمل افتراضية بـ"غرفة المدينة"
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
المدينة المنورة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس لقاءً افتراضياً بعنوان "مدارس التعليم الأهلي بين الأزمة والجودة واستشراف المستقبل" وذلك عبر منصة البثّ المباشر "zoom".
وشاركت في الورشة كوادر تعليمية وعدد من منسوبات قطاع التعليم الأهلي, وتناولت موضوعاتها جوانب إدارة المخاطر والتحدّيات بمدارس التعليم الأهلي في ظل جائحة كورونا, والحلول الاستباقية للاستمرارية, والتعريف بمفهوم التعليم الرقمي, وجودته, وكيفية تحقيق أهدافه بمراحل الطفولة المبكرة.
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11:43ت م
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