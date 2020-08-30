المدينة المنورة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس لقاءً افتراضياً بعنوان "مدارس التعليم الأهلي بين الأزمة والجودة واستشراف المستقبل" وذلك عبر منصة البثّ المباشر "zoom".وشاركت في الورشة كوادر تعليمية وعدد من منسوبات قطاع التعليم الأهلي, وتناولت موضوعاتها جوانب إدارة المخاطر والتحدّيات بمدارس التعليم الأهلي في ظل جائحة كورونا, والحلول الاستباقية للاستمرارية, والتعريف بمفهوم التعليم الرقمي, وجودته, وكيفية تحقيق أهدافه بمراحل الطفولة المبكرة.// انتهى //11:43ت م0053