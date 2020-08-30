إسلام آباد 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الفيضانات والسيول التي تشهدها باكستان منذ الأسبوع الماضي، والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.وتابعت الجهود التي تبذلها فرق الإغاثة الحكومية لإغاثة المنكوبين بالفيضانات في إقليم السند الجنوبي.واهتمت صحف إسلام آباد بتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان بشكل سريع وتخفيف السلطات الباكستانية إجراءات الحظر والإغلاق التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي للحد من انتشار هذا الوباء.وأخبرت عن رفع مستوى الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء باكستان للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.وتطرقت صحف اليوم إلى تحرك الحكومة الباكستانية لسن تشريعات جديدة عبر البرلمان الوطني تهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية بالرقابة على التحويلات المالية للوفاء بشروط مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب.وأشارت إلى تصميم باكستان والصين على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك، والتعاون مع باقي دول المنطقة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.وعرجت صحف الأحد على الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل محادثات السلام بين الفصائل الأفغانية ضمن دعمها لعملية السلام في هذا البلد المجاور.في الشأن الدولي أخبرت عن ارتفاع حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا إلى 25 مليون حالة، في حين تواجه الهند أسوأ انتشار للفيروس مقارنة بباقي دول العالم.وتناقلت صحف باكستان إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاستقالة من منصبه لأسباب صحية.// انتهى //11:59ت م0056