مكة المكرمة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأزالت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم 30 سياراة تالفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية.وأبان رئيس البلدية المهندس غيث بن حامد الشنبري، انَّه تم حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة.// انتهى //12:02ت م0057