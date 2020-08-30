تونس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم الانتقادات التي وجهتها عديد الجهات الحزبية وغيرها لتركيبة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي حيث اعتبرت هذه الجهات أن المشيشي بدأ بداية خاطئة متذبذبة خاصة بعد الأخطاء المتعلقة بأسماء الشخصيات المكونة الحكومة المقترحة.وتناولت في شأن آخر توجيه الشركات البترولية العاملة بصحراء تونس رسالة مشتركة إلى الرئيس قيس سعيّد حذّرت فيها من إنهاء تواجدها في تونس بسبب توقف الإنتاج بسبب تواصل الاعتصامات وغلق وحدة الضخ من طرف محتجّين، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدولة التونسية وعملاءها.وتحدثت صحف الأحد مغاربيا عن خرق لقرار وقف إطلاق النار في ليبيا بعد الحديث عن تعرض قوات تابعة لحكومة الوفاق لقصف صاروخي.ولفتت صحف تونس دوليا إلى تأكيد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل، وجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة شرق المتوسط، واعلان السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس ما يمثل تراجعا في إعداد الإصابات لديها.// انتهى //12:10ت م0058