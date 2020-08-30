جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي ، و بيش، وصامطة ، وصبيا، وضمد، و فرسان، وفيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //12:14ت م0059