عرعر 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ، وبالتعاون مع عمادة الدراسات العليا ، يوم الاربعاء القادم دورة تدريبية لكيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني Blackboard ، تستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا "المستجدين" .وأوضحت الجامعة أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على نظام بلاك بورد وكيفية استخدامه، والتمكين للوصول إلى المقررات الدراسية والتعامل مع الأدوات، والتعرف على أساليب التعلم عن بُعد والفصول الافتراضية.// انتهى //15:42ت م0139