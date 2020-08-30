عرعر 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسحصلت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الحدود الشمالية على تمديد الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET إلى سبتمبر من عام 2024م لبرنامج البكالوريوس في جميع تخصصات الكلية الثلاث: علوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، من قبل لجنة اعتماد الحوسبة Computing Accreditation Commission (CAC) التابعة لمجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).وأشاد معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري بهذا الإنجاز الأكاديمي، لتوافقه مع عدد من المشاريع المنبثقة من خطة الجامعة الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٠-٢٠٢٥م، داعيًا الطلاب والطالبات للاستفادة من هذا الامتياز العلمي في كليتهم واكتساب المزيد من المهارات والكفاءات التي تقدمها التخصصات الثلاث لتأهيلهم لسوق العمل.يذكر أن برامج البكالوريوس بالكلية حاصلة على الاعتماد الأكاديمي منذ الأول من أكتوبر عام 2016م، وتسعى كلية الحاسبات وتقنية المعلومات إلى توفير بيئة تعليمية عالية الجودة تخضع لمتطلبات نظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمية وذلك لضمان تطبيق الجودة في جميع الأنشطة والفعاليات الأكاديمية بالكلية والتي تمكنها من المساهمة بشكل فعال في المجالات العلمية والتنموية في رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:43ت م0140