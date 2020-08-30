الرياض 11 محرم 1442 الموافق 30 أغسطس 2020 واس.تقيم كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبالتعاون مع إحدى شركات التدريب التقني، معسكر الأمن السيبراني النسائي "عن بُعد"، خلال الشهر الجاري، بهدف تأهيل جيل تقني للدخول إلى عالم الأمن السيبراني من خلال التدريب المكثف.ويتضمن المعسكر تدريباً من مستوى مبتدئ إلى متقدم لمدة خمسة أسابيع من الأحد إلى الخميس بواقع (100)ساعة تدريبية عن بُعد، يتخللها تطبيق تفاعلي وتطبيق عملي على أكثر من (300) معمل افتراضي، لـ (94)متدربة وذلك في خمس دورات متخصصة في الأمن السيبراني وهي : (دورة Cyber Hacker Certified الإختراق الأخلاقي والأمن السيبراني، دورة Cyber Linux نظام التشغيل لينكس أشهر الأنظمة والأكثر أماناً للخوادم والأنظمة،دورة Cyber Web Certified الإختراق الأخلاقي للمواقع وقواعد البيانات، دورة Cyber Python البرمجة بلغة البايثون من الصفر و بإستخدام الأمن السيبراني، دورة +Security أشهر دورات الأمن السيبراني عالمياً).كما يوفر المعسكر إمكانية تواصل المدربات و المتدربات عبر البث المباشر محققاً بيئة فعالة لتبادل الخبرات, باستخدام التطبيقات و الأدوات المناسبة للاختبارات الأمنية والحماية و الإختراق الأخلاقي، وقد أتاح المعسكر فرصة التسجيل للمهتمين بمجال الأمن السيبراني من النساء من جميع مناطق المملكة, حيث يبدأ التدريب من المستوى المبتدئ دون الحاجة إلى خبرات سابقة للمتدربة.يذكر أنه في نهاية التدريب تُمنح كل متدربة (6)شهادات تفيد خمس شهادات منها إتمام البرنامج، والشهادة السادسة تفيد إتمام المعسكر بالكامل، وسيتم تسليم الشهادات عن بعد عبر منصة Tech Campus .//انتهى//15:45ت م0142