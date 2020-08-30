حجة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 20 حتى 26 أغسطس 2020م، في قسم التسجيل والفرز 648 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 121 شخصًا، وعيادة التنويم 34 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 648 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 614 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وصرفت الأدوية ل 764 مريضا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:50ت م0144