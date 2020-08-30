اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 11 طنًا من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
تعز 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و 100 كيلو غرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية و الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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15:51ت م
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