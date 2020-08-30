تعز 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و 100 كيلو غرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية و الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:51ت م0145