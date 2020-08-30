طرابلس 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، استلام عدد (2241) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.وأوضح في بيان له اليوم، أن النتائج سجلت عدد (1776) عينة سالبة، و(465) عينة موجبة منها (267) حالات جديدة، و(198) حالة مخالطين، مشيراً إلى تسجيل 77 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة .واشار المركز إلى أن أجمالي الإصابات في ليبيا قد بلغ : 13423، والحالات النشطة: 11781، والمتعافون: 1410 حالات، والوفيات: 232 حالة .// انتهى //16:04ت م0147