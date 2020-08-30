عرعر 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسبدأ أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، عامهم الدراسي الجديد (عن بُعد) تحت شعار "مدرستي في بيتي" للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول 1442هـ.وهنأ المدير العام لتعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، جميع منسوبي التعليم بالعام الدراسي الجديد،مؤكدا على المعلمين والمعلمات بذل المزيد من العطاء ،وتسخير إمكاناتهم لإدارة هذه المرحلة والتعامل معها بما يعود على أبنائنا الطلاب بالفائدة وتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.وتفقد مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم، عدداً من المدارس في مدينة عرعر, واطلع على سير العمل من حيث التجهيزات التقنية والخاصة بمنصة مدرستي بالمدارس ، مشيراً إلى الاستفادة من التجهيزات المدرسية والمنصات التعليمية على الإنترنت وقنوات فضائية تعليمية فيما يخدم الطلاب والطالبات في جميع المراحل.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد المضياني، أن مدارس التعليم العام بالمنطقة أكملت جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من حيث توزيع جميع الكتب الدراسية للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب التعريف بـ"منصة مدرستي" واستخدامها للتعليم عن بُعد متضمنةً جميع الأدلة الاسترشادية للاستخدام، كما بث تعليم المنطقة رسائل إرشادية وتعريفية عن منصة مدرستي ورسائل لأولياء الأمور تحثهم على متابعة الأبناء والبنات في تعليمهم عن بعد ، بهدف تقليص الفاقد التعليمي// انتهى //16:05ت م0148