الخرطوم 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة – أوتشا - في السودان، من سرعة تدهور الوضع الإنساني في السودان، لافتا إلى ان مزيج من الصدمات المناخية المتكررة، والانكماش الاقتصادي، وتفشي الأمراض، التي تفاقمت بسبب عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد.وتوقع أوتشا في تقرير اليوم، أن يعاني أكثر من 9.6 ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع إجمالي سكان السودان، من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وفقا لآخر تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل.وقال أوتشا “كان النظام الصحي في السودان تحت ضغط شديد قبل جائحة كورونا، وتعرض لمزيد من الضغوط لمنع واحتواء وعلاج كورونا”، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني قدموا المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 7.48 مليون شخص في 179 موقعا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.وأضاف أن الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ منتصف يوليو أثرت على أكثر من 380 ألف شخص، لافتا الانتباه إلى أنه ربما يكون الأمن الغذائي قد تعرض لمزيد من الخطر.// انتهى //16:23ت م0152