عام / وادي "حوية نمار" بمكة المكرمة .. ينابيع عذبة تنساب طوال العام
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
جدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
إعداد وتصوير : فيصل بامفلح
تنساب بين أكناف الطبيعة بوادي " حوية نمار " جنوب مكة المكرمة بـ 60 كيلو متراً ينابيع المياه المنحدرة من عقبة المحمدية ، بفضل الأمطار التي سقت المنطقة مؤخراً ، مما دفع بالمتنزهين إلى أحضان الوادي.
وأظهرت الصور جمال الطبيعة البكر في الوادي الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً ، وموقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام .
وتكثر في المكان أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي .
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17:27ت م
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