جدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسإعداد وتصوير : فيصل بامفلحتنساب بين أكناف الطبيعة بوادي " حوية نمار " جنوب مكة المكرمة بـ 60 كيلو متراً ينابيع المياه المنحدرة من عقبة المحمدية ، بفضل الأمطار التي سقت المنطقة مؤخراً ، مما دفع بالمتنزهين إلى أحضان الوادي.وأظهرت الصور جمال الطبيعة البكر في الوادي الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً ، وموقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام .وتكثر في المكان أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي .// انتهى //17:27ت م0162