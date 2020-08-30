سكاكا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز الغني بالمُكَثَّفَات في منطقة الجوف بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (1944) ألفٍ وتسعمائة وأربعةٍ وأربعين برميلاً من المُكَثَّفَات.‏وأشار سمو أمير منطقة الجوف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن اكتشاف هذا الحقل، يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ‏على تعزيز ثوابت اقتصاد هذه البلاد والمضي قُدما نحو نهضة شاملة في جميع مدن ومحافظات مناطق المملكة، ‏كما يؤكد متانة ومكانة اقتصاد المملكة بين دول العالم الاقتصادية.ونوه سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، للحفاظ على ثروات المملكة واكتشاف مزيد من الخيرات.‏وقال :" ‏نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من خيرات وفيرة، تسعى من خلالها قيادتنا الرشيدة نحو نهضة تنموية واقتصادية في البلاد، ‏ينعكس ذلك على راحة ورفاهية أبناء هذا الوطن العزيز"، ‏متطلعاً إلى أن يسهم اكتشاف هذا الحقل في تنويع منتجات الطاقة وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.//انتهى//17:39ت م0165