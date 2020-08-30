أملج 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج اليوم ، تعديات تقع داخل النطاق الإداري لمركز الشبحة بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 35 ألف متر مربع .وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرف وأحواش وهناجر ، وطبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشبحة .وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .// انتهى //17:59ت م0169