القاهرة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسنظمت جامعة الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الاجتماع الخامس عشر للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مشتركة بين تونس الرئيس الحالي للقمة العربية وجنوب أفريقيا الرئاسة الحالية للقمة الأفريقية، وبمشاركة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمعهد الثقافي الأفريقي العربي.وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة في المجالات المختلفة مثل مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي وخطة العمل العربية الأفريقية المشتركة واللجنة الثلاثية الخاصة بدعم فلسطين "المكونة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاسلامي".وأكد البيان أن الاجتماع يعد أحد الاجتماعات الدورية لمتابعة مسيرة الشراكة العربية الأفريقية لاستعراض المواضيع والبرامج المشتركة المتعلقة بالتعاون العربي الأفريقي بما في ذلك التحضير والإعداد للقمة العربية الأفريقية الخامسة المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.// انتهى //18:09ت م0172