عام / الأردن تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
عمّان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1966 إصابة.
وأوضحت في بيان إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و 67 حالة محلية سجلت في عمان والبلقاء، مبينة في نفس الوقت تسجيل 22 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1468 حالة .
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