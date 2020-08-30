عام / وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار يزور جامعة شقراء
الأحد 1442/1/11 هـ الموافق 2020/08/30 م واس
شقراء 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس
زار وكيل وزارة التعليم والبحث والابتكار الدكتور ناصر محمد العقيلي، جامعة شقراء للاطلاع على الاستعدادات للعام الجامعي 1442 .
والتقى الدكتور العقيلي معالي رئيس الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري وعدداً من مسؤولي الجامعة، وجرى خلال اللقاءات مناقشة الخطط والاستعدادات التي تقوم بها الجامعة في ظل جائحة كورونا .
كما شاهد عرضاً مفصلاً عن جهود جامعة شقراء التي قامت بها وكالة الجامعة للشئون التعليمية قبل بدء العام الجامعي لتسهيل سير العملية التعليمية، وعرضاً آخر عن استعدادات الجامعة للتعليم الإلكتروني .
// انتهى //
19:03ت م
0177