شقراء 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسزار وكيل وزارة التعليم والبحث والابتكار الدكتور ناصر محمد العقيلي، جامعة شقراء للاطلاع على الاستعدادات للعام الجامعي 1442 .والتقى الدكتور العقيلي معالي رئيس الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري وعدداً من مسؤولي الجامعة، وجرى خلال اللقاءات مناقشة الخطط والاستعدادات التي تقوم بها الجامعة في ظل جائحة كورونا .كما شاهد عرضاً مفصلاً عن جهود جامعة شقراء التي قامت بها وكالة الجامعة للشئون التعليمية قبل بدء العام الجامعي لتسهيل سير العملية التعليمية، وعرضاً آخر عن استعدادات الجامعة للتعليم الإلكتروني .// انتهى //19:03ت م0177