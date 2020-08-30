الطائف 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف "مسرة" غداً، درساً بعنوان "نعمة الأمن وواجبنا نحوها" يلقيها الدكتور سعيد الغامدي بعد صلاة العشاء في جامع التقوى بحي القيم.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //19:04ت م0178