الخرطوم 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 17168.692 نقطة، ومقارنة بتداول يوم الخميس فقد انخفض حجم التداول من 47,386,777 جنيهاً إلى 18,576,096 جنيهاً، بنسبة انخفاض بلغت 61%، ليرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 199,972 ورقة إلى 186,653 ورقة بنسبة ارتفاع بلغت 87 %.وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 238 إلى 134 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 44 %.// انتهى //19:05ت م0180