مقديشيو 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسلقي ستة من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم خلال اشتباكات مع الجيش الصومالي بإقليم جوبا السفلي بولاية جوبالاند جنوب الصومال.ونقلت مصادر إعلامية محلية في الصومال تصريحات لقائد قوات جوبالاند عدن محمد إبراهيم اليوم قوله : إن عناصر من حركة الشباب شنت هجوما على قاعدة تابعة لقوات الولاية لكن الجيش تمكن من صد الهجوم، مضيفا أن المسلحين تكبدوا خسائر فادحة خلال مواجهتهم مع الجيش إلا أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل جندي واحد وإصابة اثنين آخرين .وكثفت القوات الحكومية الصومالية عملياتها ضد مسلحي "الشباب" في المناطق الجنوبية والوسطى في الأشهر الأخيرة لكن المسلحين ما زالوا يختبئون في المناطق الريفية وينفذون الكمائن ويزرعون الألغام الأرضية.// انتهى //19:06ت م0181