الخرطوم 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واساستقبل رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، بمكتبه اليوم في العاصمة جوبا، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الذي يزور جوبا حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية السلام يوم غد مع الجبهة الثورية.وقدم رئيس الوزراء الشكر لقيادة دولة جنوب السودان وفريق الوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.// انتهى //19:22ت م0183