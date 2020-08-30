الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري عن تطلع المنظمات ذات الطابع الإنساني إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لإعادة التوازن البيئي للحياة بدعم الحكومات، وذلك لاستعادة الاستقرار البيئي والمحافظة عليه .جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره الدكتور عبدالله الهزاع في ندوة افتراضية نظمها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يوم 27 أغسطس 2020 بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة.وأرجع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اختلال التوازن البيئي إلى عبث الإنسان واستغلاله لعناصر البيئة المكونة من التربة والماء والنباتات الخضراء؛ مشيراً إلى أن الثورات الصناعية المتعاقبة؛ وما حققته من زيادة في رفاهية الإنسان؛ اقترنت بها مضرة خفيّة؛ واشتد التمادي في هذا الأمر تدفعه أهداف اقتصادية طغت على الجانب الإنساني في كثير من الأحيان.وشدد على أن ما يشهده عالم اليوم من كوارث مناخية وصحية ماهي إلا نتاج للعبث في التركيبة الطبيعية للبيئة الصالحة للحياة.وأكد التويجري أن فكرة إنشاء عصبة الأمم المتحدة جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1945؛ لغرض إيجاد قوانين ومعاهدات ملزمة للدول المتعاقدة، ومن بينها قرارات ومعاهدات لحماية البيئة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر كحماية الشواطئ ومياه البحار والأنهار والهواء من التلوث؛ وعدم جرف المناطق الخضراء ؛ والحد من النزاعات المسلحة والتنافس في الصناعات الحربية المدمرة للبيئة .// انتهى //19:35ت م0185