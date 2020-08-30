سكاكا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأجريت ‏بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف , أول جلسة غسيل دموي كلوي لمريض مصاب بكورونا بوحدة غسيل الكلى ، حيث تم حديثاً تشغيل 4 أجهزة غسيل كلوي مستمر (CRRT) لمرضى الحالات الحرجة في العنايات المركزة وقسم العزل .كما تم تجهيز وحدة غسيل الكلى الدموي العادية (regular hemodialysis) التي تتكون من وحدتين تنقية مياه وجهاز غسيل دموي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من ذوي الحالات المستقرة الذين لايحتاجون عنايات مركزة .//انتهى//19:39ت م0186