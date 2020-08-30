المدينة المنورة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأقيم بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم حفل تدشين نادي روافد الأدبي الثقافي.وأكد مؤسس نادي روافد الأدبي الثقافي نايع العمري أهمية الجانب الثقافي في المجتمع ،واصفا ذلك بأنه الوجهة التي يجب أن تكون مقصد جميع الفئات في المجتمع ليجدون فيها مايسرهم .من جهته أعرب رئيس جمعية الثقافة والفنون بالمدينة الدكتور يعقوب البشاوري عن سروره بوجود مثل هذه النوادي، مثمنا على الجهود المبذولة ومبينا أن الجمعية داعمة دائما لمثل هذه المبادرات.// انتهى//20:24ت م0190