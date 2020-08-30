بريدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسحقق فريق الاتفاق فوزاً على مضيفه التعاون بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 34، ليواصل الفريق مستوياته المتميزة والتي كان آخرها في الجولة الماضية بعد تغلبه على فريق الرائد برباعية نظيفة.وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 42 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.//انتهى//21:19ت م0205