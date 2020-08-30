المجمعة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسحقّق الفيصلي فوزاً مهماً على ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.افتتح الثنائية اللاعب أحمد أشرف للفيصلي في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله جيلرمي الهدف الثاني عند الدقيقة 66 ليقترب الفريق من سباق الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا، فيما سجّل هدف الوحدة لاعب الفيصلي السابق لويزينهو من ركلة جزاء عند الدقيقة 78 .واستعاد الفيصلي انتصاراته بعد خسارته أمام الهلال في الجولة الماضية، رافعاً بهذا الفوز رصيده لـ 45 نقطة في المركز الخامس، بعد المتصدر الهلال والثاني النصر وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث فريق الأهلي، والوحدة صاحب المركز الرابع الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 46.// انتهى //21:28ت م0207