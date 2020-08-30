جدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسشاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات معرض "كن قدوة على الطريق" الذي نظّمته القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة .وكرّم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز حماد الحماد خلال الفعاليات التي لقيت تجاوباً من مختلف شرائح المجتمع الجمعية نظير جهودها في إنجاح الفعاليات، مثنيا على برامجها وأنشطتها التي تقيمها حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع ضد آفات التدخين والمخدرات .// انتهى//21:32ت م0208