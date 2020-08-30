جاكرتا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأول مرة بعد إعلان السلطات الصحية الإندونيسية تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة.وأشارت السلطات الصحية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المدينة ارتفع إلى 39 ألفاً و 280 حالةً من بين 172 ألفاً و 59 حالةً على مستوى إندونيسيا ووفاة 7343 شخصاً.وقال دوي أوكتافيا، مسؤول هيئة الصحة في جاكرتا:إنّ هذه الزيادة جاءت مدفوعة بإجازتين طويلتين في منتصف أغسطس الجاري، عندما غادر الكثيرون المدينة لقضاء الإجازات.// انتهى //21:57ت م0210