كينشاسا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسلقي عشرة مسلحين تابعين لميليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة حتفهم بعد أن نصبوا كميناً لقافلة عسكرية في شرق الكونغو الديمقراطية.وأضافت مصادر في الجيش الكونغو الديمقراطية اليوم أنّ خمسة مدنيين قتلوا في العملية، وأنّ الهجوم أسفر عن إصابة ستة جنود.وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من ثلاثة عقود، أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019م، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.ودفع غياب الأمن مئات الآلاف إلى الفرار من ديارهم وتسبب في تعقيد جهود الكونغو في مكافحة جائحة مرض كوفيد-19 وكذلك وباء الإيبولا الذي تسبّب في وفاة أكثر من 2200.// انتهى //21:57ت م0212