الأحساء 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واستعادل فريق الفتح مع فريق الاتحاد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.سجل هدف الفتح لاعبه ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 42، واضعًا الفتح في المقدمة، إلا أن رومارينيو عادل النتيجة للاتحاد عند الدقيقة 47، وبهذا التعادل لازال الفريقان يصارعان على البقاء في دوري المحترفين والنجاة من الهبوط لأندية الدرجة الأولى، حيث ارتفع رصيد الاتحاد لـ 31 نقطة في المركز الـ 11 في سلم الترتيب، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 30 في المركز الـ 12.// انتهى //22:00ت م0213