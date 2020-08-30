رفحاء 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واستطلق جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً مبادرة "الاستفسارات التعليمية" ولمدة ثلاثة أيام " الاثنين ،الثلاثاء،الأربعاء" من الساعة : 4:30 مساءً الى 5:30 مساءً ،عبر الاتصال الهاتفي،للإجابة على الاستفسارات التعليمية لأولياء الامور والطلاب.وأوضحت جمعية ملاذ الأسرية أن الهدف من هذه المبادرة هو الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التعليمية من قبل الطلاب وأولياء الأمور لتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة مع بدء الدراسة "عن بعد".// انتهى //22:13ت م0216