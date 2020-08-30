الرياض 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسقال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني إن الأيام المقبلة ستشهد تقدماً في تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.وذكر البركاني، أن التقدم المزمع سيتم على صعيد البنود المتعلقة في الشق العسكري والأمني وتشكيل الحكومة وتهيئة العاصمة الموقتة عدن لعودة الهيئات القيادية ومؤسسات الدولة المختلفة لممارسة مهامها، والارتباط بالمواطنين وقضاياهم وتوفير الخدمات لهم وتطبيع الأوضاع.جاء ذلك خلال لقاء للمسؤول اليمني، مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن أمله في استكمال الخطوات الخاصة بتنفيذ بقية البنود الخاصة باتفاق الرياض، ووضعها موضع التنفيذ في جميع الجوانب.وأشاد غريفيث بدور المملكة العربية السعودية للوصول إلى الاتفاق وتنفيذه، موكداً أن الأمم المتحدة تتابع ذلك باهتمام.// انتهى //23:08ت م0229