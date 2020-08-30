البكيرية 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسوقف مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح خلال جولته التفقدية اليوم، على عدد من مدارس الإدارة واطلع على آلية استكمال عمليات التسجيل والتدريب والتهيئة للمنظومة المدرسية.وأكد مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح، أن الوزارة سخرت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لانطلاقة جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد عن بعد، مع تطبيق كامل الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا لجميع الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، مبيناً أن الإدارة أقامت عدداً من البرامج التدريبية على منصة مدرستي، وآلية الدخول لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وكذلك المشرفين والمشرفات .وأعرب الدكتور خالد عن شكره وتقديره لقادة وقائدات المدارس على جهودهم المبذولة في تهيئة المدارس لاستقبال أولياء الأمور وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وإقامة دورات تدريبية على آلية الدخول في منصة مدرستي، كما بين أهمية مشاركة ولي الأمر في متابعته للطالب والطالبة في تنفيذ ما يطلب منهم من متطلبات وواجبات، التي تساهم في تثبيت ما يتلقى من معلومات من المدرسة.// انتهى //23:11ت م0233