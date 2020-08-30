جدة 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسقام المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، بجولة ميدانية على عدد من مدارس جدة اطمأن خلالها على سير عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، إلى جانب وقوفه على الدعم الفني للمستفيدين من ‎منصة "مدرستي" .واستهل المسعودي جولته بمتوسطة الملك فهد النموذجية التابعة لمكتب التعليم بوسط جدة، اطلع خلالها على آلية العمل عن بعد من خلال منصة "مدرستي"، وتابع عدداً من الدروس الافتراضية التجريبية من قبل معلمي المدرسة التي ستقدم للطلاب الأسبوع المقبل - بإذن الله - كما استمع إلى شرح مفصل عن الدعم الفني للمستفيدين من منصة مدرستي ومراحل التدريب والتهيئة عليها.وقدم مدير تعليم جدة في ختام الجولة الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية، مؤكداً أن المعلمين والمعلمات هم السند الحقيقي في العملية التعليمية دائما والثقة فيهم كبيرة .وأكد في رسالة وجهها للأسر وأولياء الأمور أن دورهم في هذه المرحلة مؤثر ومحوري، مبديا ثقته في مدى وعي الأسرة واضطلاعها بدورها الهام والتعاون مع المدرسة بشكل أكبر، معتبرا ذلك أحد عوامل نجاح التعليم عن بعد، راجيا للجميع التوفيق والسداد.من جهة أخرى عقد المسعودي اليوم اجتماعاً عن بُعد بقيادات الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم جرى فيه مناقشة التقارير الميدانية لسير الاستعدادات في مدارس البنين والبنات، والتحديات التي تواجه الميدان والحلول المناسبة لها .كما دشن اليوم برامج تدريب قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات على منصة مدرستي التفاعلية .//انتهى//23:12ت م0234