رفحاء 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسبدأت بلدية شعبة نصاب‬ بمنطقة الحدود الشمالية ضمن أعمال إدارة الخدمات‬ متمثّلة في قسم الزراعة عمليات في زراعة نبتة "زهور البفتة المعمرة"، وهي شجيرة خارجية ذات أفرع منتشرة، وتتحمل الجفاف والحرارة الشديدة، وتكون مزهرة طوال العام تقريباً.ويأتي ذلك من أجل تحسين المنظر العام بالمداخل، والدورات والميادين العامة, وذلك ضمن الاهتمام بالمزروعات من الشجيرات والشتلات والحوليات وغيرها، وضمن برنامج للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء من خلال الفرق الميدانية التابعة للبلدية التي تعمل بجميع المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتهيئة بما يتناسب مع موقعها وبما يحسن المشهد العام لها.كما تواصل البلدية أعمالها اليومية المعتادة كإزالة الأنقاض والنظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للحفاظ على النظافة العامة، ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية.// انتهى //23:13ت م0235