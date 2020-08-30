جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واستفقدت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بمنطقة جازان اليوم، الواجهة البحرية ومرسى الصيادين بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، للتأكد من إتمام أعمال إزالة القوارب التالفة من قبل البلدية واللجنة المشكلة بالمركز.ووقفت اللحنة ميدانيًا على الواجهات البحرية ومشروعات الصيانة القائمة في الكورنيش الجنوبي والشمالي، التي شملت أعمال زراعة ودهانات، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية منها مطعم " السفينة " الذي وصل لمراحل متقدمة والمتوقع افتتاحه في ربيع هذا العام، والمنتجع السياحي الترفيهي الواقع قبالة الشاطئ.وأطلع رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف ، اللجنة على الفرص الاستثمارية المؤقتة التي تعتزم البلدية طرحها لهذا العام ، وقدم عرضاً مرئياً بمقر البلدية عن الأعمال الخدمية والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية.يذكر أن لجنة "الإشراف على نظافة الشواطئ" ، شُكلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بهدف الارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز المنطقة ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ.وضمت اللجنة كلاً من رئيسها أكرم آل سالم مندوباً عن الإمارة، والمهندس خليل الحوباني مندوباً عن أمانة المنطقة، وعلي حدور مندوباً عن مركز أبحاث الثروة السمكية، وإبراهيم راجحي مندوباً عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهادي ربيدي مندوباً عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمهندس محمد منير مندوباَ عن فرع وزارة السياحة، وعبدالله الزهراني مندوباً عن حرس الحدود، وعبدالله حكمي مندوباً عن الشرطة.// انتهى //23:46ت م0237