جيزان 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسقدمت كلية طب الأسنان بجامعة جازان والعيادات العلاجية التابعة لها اليوم ، عرضاً لخططها الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وآلية العمل مع بداية العام الدراسي الجديد ، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق.وشرح عميد الكلية الدكتور هيثم فقيه خلال المناسبة، أن الخطط الاحترازية تتضمن عدداً من الإجراءات، منها تخصيص مناطق للدخول وأخرى للخروج مع نقاط الفرز البصري, وخفض نسبة إشغال العيادات والمعامل إلى ٥٠% وذلك من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة لضمان تحقيق التباعد الكافي بين الوحدات العلاجية المكشوفة, وتجهيز القاعات الافتراضية.وبين أن إدارة الكلية حرصت على وضع ملصقات توعوية لتحقيق التباعد الاجتماعي, وتوفير المعقمات والمطهرات اليدوية عند المداخل ومناطق الاستقبال والممرات الرئيسة وغرف الانتظار, إضافة إلى إطلاق برنامج توعوي من قبل وحدة مكافحة العدوى بالكلية لعمل رسائل تثقيفية وتوعوية بشكل دوري ومستمر بخصوص كل ما يستجد عن الجائحة من قبل القنوات الرسمية.وأكد الدكتور فقيه، أن الكلية تقدم خدماتها العلاجية عبر عياداتها البالغة 287 عيادة مع الالتزام بتطبيق آلية تشغيل احترازية لضمان سير العملية التعليمية مع تحقيق الجودة التعليمية، وتقليل المخاطر الصحية بالمحافظة على سلامة وصحة منسوبي الكلية والمراجعين.// انتهى //23:52ت م0238